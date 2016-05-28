Алеппо, Сирия, 29 мая, 2016, 01:50 — ИА Регнум. В субботу, 28 мая, в Сирии в провинции Алеппо террористы «Исламского государства» (запрещена в РФ) провели наступление на позиции «Сирийской свободной армии». Боевикам удалось захватить несколько населенных пунктов. Об этом стало известно из сообщения на сайте Минобороны РФ.

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Как говорится в информационном бюллетене центра по примирению враждующих сторон в САР, опубликованном на ресурсе ведомства, террористы в результате наступления в провинции Алеппо взяли контроль над такими населенными пунктами как Кафер-Брейша, Татия, Ниара, Кафер-Калбин и Джибрин.

В сообщении также уточняется, что в настоящее время курдское народное ополчение сумело остановиться продвижение боевиков в районе населенного пункта Айн-Дакна.

Как передает телеканал ВВС, недалеко от севера Алеппо находился госпиталь международной организации «Врачи без границ». Из-за наступления террористов они оперативно эвакуировали свой медицинский пункт.

Напомним, что с 27 февраля 2016 года на территории Сирии действует режим прекращения огня. Однако террористические организации постоянно ведут боевые действия в стране. Так, перемирие не распространяется на запрещенные в РФ и ряде других стран организации «Исламское государство», «Джебхат ан-Нусра, а также другие формирования, признанные Совбезом ООН экстремистскими.