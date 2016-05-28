Новая Третьяковка открылась после коронавирусных ограничений выставкой «Лаборатория Будущего. Кинетическое искусство в России», фоторепортаж ИА REGNUM.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Скульптура

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка «Лаборатория Будущего. Кинетическое искусство в России»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Скульптура

Проект приехал из санкт-петербургского «Манежа», где выставлялся весной 2020 года. Третьяковская галерея предоставила большую площадь для экспозиции, используя архитектуру Западного крыла Новой Третьяковки. Выставочный проект совместными усилиями расширили и показали около 400 произведений кинетического искусства.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На выставке «Лаборатория Будущего. Кинетическое искусство в России»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На выставке «Лаборатория Будущего. Кинетическое искусство в России»

В московском варианте выставка объединила крупномасштабные объекты, трансформирующиеся скульптуры, оптическую живопись, графику, коллаж, фотографии, видеопроекции, звуковые и световые инсталляции, также расширился список художников, появились специальные видеозалы.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На выставке «Лаборатория Будущего. Кинетическое искусство в России»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Экскурсия по выставке

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На выставке «Лаборатория Будущего. Кинетическое искусство в России»

Экспозиция демонстрирует широкую панораму развития кинетического искусства в 1960—1970-х годах, прослеживая его связь с авангардистскими экспериментами начала века и художественными практиками современности.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На выставке «Лаборатория Будущего. Кинетическое искусство в России»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На выставке «Лаборатория Будущего. Кинетическое искусство в России»

Выставка состоит из четырех разделов, в каждом из которых предпринята попытка выявить наиболее характерные черты кинетизма и показать историю развития его основных идей. Подход, используемый при создании художниками выставленных предметов, дозволяет поместить их в другой раздел и по-новому осмыслить идеи, заложенные в них авторами.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На выставке «Лаборатория Будущего. Кинетическое искусство в России»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На выставке «Лаборатория Будущего. Кинетическое искусство в России»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Живопись

В трех залах расположились «Лаборатория зрения», «Лаборатории среды» и «Лаборатория искусствометрии». Четвертый зал «Лаборатория синтезии» — это не только предметы, но и звуковые инсталляции.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Экспонат на выставке «Лаборатория Будущего. Кинетическое искусство в России»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Лаборатория синестезии

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На выставке «Лаборатория Будущего. Кинетическое искусство в России»

«Самый интересный объект Августа Ланина — это питерский художник, который вывел закономерность между светом, звуком и формой. Некий алфавит синтеза создал, одному звуку соответствовал цвет. Это некое продолжение идей Скрябина. Звуку соответствует цвет. На основе этого алфавита создавал залы и релаксационные комнаты. В 70-е годы комнаты создавались, в частности, для релаксации космонавтов, чтобы они могли чувствовать приближенные ощущения к Земле. Уйти от ограниченности космоса или восстановиться после невесомости», — делится впечатлением искусствовед Алиса Прохорова.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На выставке «Лаборатория Будущего. Кинетическое искусство в России»

«Самый оригинальный проект Бориса Стучебрюкова «Мобилер». Это пружина, которая приводится в движение при помощи кнопки. За две минуты она «эволюционирует»: из одного положения превращается в другое и возвращается в первоначальное положение»,— рассказывает технический руководитель проекта Павел Борисович Кожухин.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Борис Стучебрюков. Мобилер

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На выставке «Лаборатория Будущего. Кинетическое искусство в России»

Идея кинетизма — малоизученная тема в русском искусстве. Но она одна из самых ярких. Все эти произведения поместили в разные разделы, их можно перемещать и выявлять зерно, в них использован мультисенсорный подход. Попытка взглянуть на искусство как на калейдоскоп разных течений и множество знаний.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На выставке «Лаборатория Будущего. Кинетическое искусство в России»

Выставка продлится до 10 мая 2021 года.