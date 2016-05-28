Милан, Италия, 29 мая, 2016, 01:01 — ИА Регнум. «Реал» открыл счёт уже на 15-й минуте первого тайма. Гол после розыгрыша штрафного забил Серхио Рамос. После этого «Реал» играл преимущественно в обороне, причём продемонстрировал в этом компоненте футбола высочайший уровень. В других матчах класс обороны королевского клуба оценить бывает трудно. «Атлетико» в атаке тоже не выглядел потерянным. Опасные моменты были, но их было немного. На перерыв команды ушли при счёте 1:0. После перерыва «Атлетико» получил право на 11 метровый штрафной удар. Заработал его на 48-й минуте Фернандо Торрес, а не реализовал Антуан Грьезман. Он попал в перекладину. «Атлетико» продолжил оказывать давление на ворота «Реала», а те уверенно оборонялись и опасно контратаковали. Однако за десять минут до конца основного времени «Атлетико» всё же сравнял счёт. Это сделал вышедший после перерыва Феррейра-Карраско. Больше мячей ни в основное, ни в дополнительное время, забито не было, хотя острых моментов было достаточно. Пришло время послематчевых пенальти. «Реал» бил первым и реализовал все свои удары, а у «Атлетико» в четвёртом ударе попал в штангу защитник Хуанфран. После этого свой пенальти забил Криштиану Роналду, и Кубоук чемпионов в одиннадцатый раз достался мадридскому «Реалу».

realmadrid.com Победа «Реал Мадрида»