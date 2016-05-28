Гибралтар, Великобритания, 28 мая, 2016, 21:59 — ИА Регнум. Территория Великобритании — Гибралтар — может рассмотреть вопрос об объединенном суверенитете с Испанией, если Великобритания в ближайшее время покинет Европейский союз (ЕС). Об этом, как передает Sky News, заявил главный министр территории Фабиан Пикардо.

Steve Гибралтар

«Если Гибралтар захотел бы сохранить доступ к единому рынку и право свободного перемещения, которым мы сейчас обладаем, нам (властям) пришлось бы вновь рассмотреть возможность объединенного суверенитета с Испанией», — сказал он.

При этом Пикардо добавил, что многие жители Гибралтара пока не готовы к подобному сценарию.

20 февраля 2016 года премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что референдум о членстве Соединенного Королевства в составе ЕС пройдет 23 июня.

Вопрос референдума будет звучать так: «Должно ли Соединённое Королевство остаться членом ЕС или выйти из Европейского союза?».