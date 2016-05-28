Москва, 28 мая, 2016, 21:24 — ИА Регнум. Страны G7 (Большая семерка) на саммите в Японии не приняли ни одного решения, кроме как о продлении санкций Евросоюза против России. Об этом глава думского Комитета по международным делам Алексей Пушков написал в своем микроблоге в Twitter.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Встреча ни о чём

«Кроме решения о продлении санкций G7 не приняла ни одного другого, — написал Пушков. — Встреча была ни о чем: съехались пообщаться и отведать суши и сябу-сябу…»

Напомним, саммит G7 проходил в национальном парке Исэ-Симе в Японии 27−28 мая. На мероприятие приехали лидеры США, Великобритании, Германии, Италии, Канады, Франции и Японии.