Казань, 28 мая, 2016, 21:13 — ИА Регнум. Пятый матч полуфинальной серии между УНИКСом и «Зенитом», в котором должен был определиться соперник ЦСКА по финалу, и, что более важно, второй участник от России в Евролиге, прошёл в такой же равной и упорной борьбе, что и четыре предыдущих. Во второй четверти «Зенит» сумел добиться преимущества в девять очков, но на перерыв команды ушли при счёте 35:39. Во второй половине УНИКС нашёл игру, которая нейтрализовала нападение «Зенита». Отчасти это было не так уж сложно, так как половину очков питерцам приносил Райан Тулсон, а прикрыть одного игрока всегда легче, чем нескольких. После третьей четверти УНИКС выигрывал десять очков, и сократить такое отставание «Зенит» не смог. В итоге победа казанцев и выход в финал.

cskabasket.com Матч ЦСКА — УНИКС

УНИКС (Казань) — «Зенит» (Санкт-Петербург) 79:70 (22:21, 13:18, 28:14, 16:17), счёт в серии 3:2 .

Теперь ждём финальной серии между ЦСКА и УНИКСом, которая начнётся в Москве.