Хельсинки, 28 мая, 2016, 20:57 — ИА Регнум. Власти Финляндии хотят организовать встречу президентов России и США. Об этом, как передают Вести.Ru, заявил глава Финляндии Саули Ниинисте.

kremlin.ru Встреча Путина с Обамой

По мнению финского лидера, встреча 2-х мировых лидеров могла бы пройти в рамках двухлетнего председательства Финляндии в Арктическом совете, который она возглавит в 2017 году.

При этом Ниинисте добавил, что главное условие проведения встречи — «прекращение жестких действий».

По его словам, власти Финляндии предлагали провести подобную встречу еще в 2013 г, однако тогда работу в этом направлении сорвали события в Крыму.

«Сейчас это предложение воспринято положительно», — отметил он.

Ниинисте считает, что на встрече лидеров РФ и США можно было бы обсудить охрану арктической территории и ее демилитаризацию.