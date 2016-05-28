Дамаск, 28 мая, 2016, 20:38 — ИА Регнум. Трое смертников террористической группировки «Исламское государство» (структура, запрещенная в России) взорвались вблизи курдских КПП в Сирии. Как сообщает медиацентр Патриотического союза Курдистана, в результате теракта погибли 4 курдских ополченца, ещё 18 получили ранения.

Brett Neilson Взрыв

Трагедия произошла в субботу, 28 мая, в районе села Шаддади к югу от города Эль-Хасеке.

«Три боевика ИГ (организация, запрещенная в России) взорвались вблизи курдских КПП в районе села Шаддади к югу от города Эль-Хасеке, — говорится в сообщении медиацентра. — Погибли, по крайней мере, четверо бойцов курдских сил, 18 ранено».

Другие подробности пока неизвестны, передает RT.