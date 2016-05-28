Манчестер, Великобритания, 28 мая, 2016, 20:24 — ИА Регнум. Пассажирский самолет A320, готовившийся вылететь в испанскую Барселону, наехал на буксировочный автомобиль в аэропорту Манчестера. Как сообщают Вести.Ru, в результате ЧП были эвакуированы пассажиры авиалайнера.

Steve Jurvetson Кабина лайнера Airbus A320

Отмечается, что автомобиль оказался зажатым под носовой частью воздушного судна, кабина буксировщика была сильно деформирована.

В настоящее время специалисты устанавливают причины ЧП.

По предварительным данным, инцидент произошел из-за сорвавшихся предохранительных штифтов крепления.