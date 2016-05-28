Москва, 28 мая, 2016, 19:55 — ИА Регнум. В Москве сотрудники полиции ведут поиск неизвестного, который с балкона жилого дома открыл огонь по прохожим. Как передает Life.ru, в результате инцидента пострадала местная жительница, которая гуляла с собакой во дворе жилого дома.

torange.biz Стрельба из пистолета

ЧП произошло в субботу, 28 мая, на улице Теплый Стан. По предварительным данным, пуля из пневматики застряла во лбу у потерпевшей.

Чтобы найти злоумышленника, сотрудники правоохранительных органов обходят квартиры в жилых домах.

В настоящее время выясняются подробности данного происшествия.