Москва, 28 мая, 2016, 19:42 — ИА Регнум. Сын вице-президента компании «Лукойл» Руслан Шамсуаров, автомобиль которого был использован во время гонки со стражами порядка в Москве, арестован на 15 суток. Такое решение, как передает «Коммерсантъ», принял Гагаринский суд Москвы.

цитата из к/ф «Операция «Ы» и другие приключения Шурика». Реж. Леонид Гайдай. 1965. СССР На 15 суток!

«Признать Руслана Шамсуарова виновным в нарушении ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции) и назначить ему наказание в виде 15 суток административного ареста», — говорится в решении суда.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, дорогостоящий автомобиль иностранного производства был задержан в Москве после погони по улицам города. За рулём Mercedes Gelandewagen сидел друг Шамсуарова, так как сам владелец транспортного средства «немного выпил» в ночном клубе, откуда и ехала компания.

Позже сын вице-президента нефтяной компании «Лукойл» принёс публичные извинения, сказав, что он был не прав. Всё случившееся Шамсуаров объяснил приподнятым настроением, в котором находилась ехавшая из клуба компания.

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