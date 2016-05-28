Киев, 28 мая, 2016, 18:58 — ИА Регнум. Власти Украины в ближайшее время увеличат зарплату пограничникам. Об этом, как передают «Украинские Новости», президент страны Петр Порошенко заявил в ходе выступления по случаю Дня пограничника.

Цитата из к/ф «Свадьба в Малиновке». Реж. Андрей Тутышкин. 1967. СССР Поднимем тебе зарплату

«Сегодня имею большое удовольствие вам сообщить, что решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) правительством выполнено, — заявил глава украинского государства. — Вчера (27 мая) по моему настоянию министр финансов внес предложение о переносе расходов уже на май».

При этом Порошенко добавил, что уже за май месяц пограничники Украины должны получить повышенное финансовое обеспечение.

«Не должно быть среди пограничников, кто получит менее 7 000 гривен (около $280)», — отметил глава страны.

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