Москва, 28 мая, 2016, 18:42 — ИА Регнум. Допинг-пробы «А» восьми российских участников Олимпийских игр 2012 г. дали положительный результат. Об этом, как передает «Матч ТВ», сообщил Международный Олимпийский комитет.

Допинг

«Международный Олимпийский комитет сообщил о том, что 8 проб «А» российских спортсменов в 3-х видах спорта, взятых во время проведения Олимпийских игр 2012 года, дали положительный результат», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на вскрытии проб «Б» будут присутствовать представители Олимпийского комитета России (ОКР) и обвиняемые спортсмены.

Имена российских спортсменов до объявления результатов пробы «Б» не разглашаются.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) в ноябре 2015 года обвинила Россию в нарушениях антидопинговых правил и рекомендовала Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) отстранить российских легкоатлетов от участия в соревнованиях под ее эгидой, в том числе в Олимпиаде-2016.

Кроме того, Международный олимпийский комитет перепроверил 454 допинг-пробы, взятые на Летних играх в Пекине, по результатам чего были названы имена 14 российских спортсменов, в основном легкоатлетов, пробы которых, взятые во время Олимпиады-2008, якобы дали положительный результат.