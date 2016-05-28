Москва, 28 мая, 2016, 18:20 — ИА Регнум. Украинский журналист и телеведущий Юрий Кот рассказал о том, почему не смог сдержаться и ударил политолога Вячеслава Ковтуна по голове. Свой комментарий по поводу произошедшего на съемках передачи на телеканале «Звезда» журналист дал 27 мая в интервью корреспонденту КП.

Удар по киевскому противнику

«Я знаю, что происходит на Украине и прекрасно понимаю, что подобные провокации в эфире с указанием жертвы могут привести к серьезным последствиям, — пояснил Кот. — Как я мог это воспринять? Только как угрозу».

Персональные данные несогласных с действующим на Украине режимом, опубликованные сторонниками киевской хунты на сайте «Миротворец», становились причиной гибели людей. Это касается журналиста Олеся Бузины и Олега Калашникова, напоминает Кот, сам вынужденный покинуть Украину из-за угроз со стороны неонацистов.

«Теперь мы все поняли, и спуску им не будет, — предупреждает сторонников действующего на Украине режима журналист. — Киевская хунта и их адвокаты (такие как Ковтун), еще и за Донбасс ответят, и за Одессу, и за Мариуполь, и даже за Львов!».

Говоря о совершенном им поступке, Юрий Кот подчеркнул, что ни о чем не жалеет. «Не горжусь, но и не жалею. Я отреагировал адекватно». По его словам, для политика он отреагировал недостойно, поскольку необходимо иметь выдержку. «Ну и хрен с ним, не буду я политиком. Зато останусь мужиком — это гораздо важнее», — подытожил Кот.

Напомним, во время записи политического ток-шоу на телеканале «Звезда» Юрий Кот, говоря о настроениях киевской молодежи, привел в пример своего сына и рассказал о том, что ни он ни его товарищи не поддерживают украинский национализм, пытаясь разобраться в ситуации. В ответ на что Вячеслав Ковтун пообещал «поинтересоваться, что это за сын». Воспринял реплику оппонента как угрозу жизни своему ребенку журналист двинулся на Ковтуна и нанес ему серию ударов в область головы.