Бишкек, 28 мая, 2016, 18:17 — ИА Регнум. Президентский фонд социальной защиты и поддержки выделил 500 тыс. сомов (около 484 тыс. рублей) для оказания материальной помощи семьям пяти погибших в результате схода селей в Кадамжайском районе Баткенской области Киргизии.

Thomas Depenbusch Киргизские горы

Как сообщила пресс-служба главы государства, президент Алмазбек Атамбаев поручил передать семье каждого из погибших в результате произошедшего природного катаклизма по 100 тыс. сомов (около 97 тыс. рублей).

ИА REGNUM ранее сообщало, что шедшие в течение нескольких последних дней проливные дожди спровоцировали сход селей в Баткенской области на юге Киргизии. В результате буйства стихии погибли четыре человека — двое мужчин и две женщины. Также, согласно предварительной версии, пропал без вести трехлетний ребенок. Кроме того, селевыми потоками были повреждены несколько домов, хозпостроек и автомобилей.