Севастополь, 28 мая, 2016, 18:06 — ИА Регнум. Министр образования и науки РФ Дмитрий Ливанов 28 мая дал старт Всероссийскому конкурсу студенческих проектов для создания научно-исследовательского судна «Пионер-М», передает корреспондент ИА REGNUM.

пресс-служба СевГУ Севастопольский государственный университет

Конкурс концептуальных проектов «Пионер-М» запущен Севастопольским государственным университетом (СевГУ) в формате Всероссийского конкурса студенческих проектов «Я буду строить корабли!».

«В Севастополе начинается уникальный, не имеющий аналогов в нашем высшем образовании, конкурс студенческих проектов. Уникален он тем, что завершится созданием полноценного учебно-научного судна «Пионер-М», которое будет способно выполнять учебные, исследовательские задачи. Оно станет родоначальником целой флотилии подобных учебно-научных студенческих судов», — сказал Ливанов.

Вице-президент Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Дмитрий Колодяжный отметил перспективность проекта для отработки новых технических решений, новых материалов и технологий. «Студенты получат практические навыки проектирования судов на всех этапах вплоть до спуска его на воду. Мы получим инженеров, технологов, которые на практике поймут всю сложность и ответственность работы в судостроении», — отметил он.

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Учебно-научное судно «Пионер-М» будет спроектировано российскими студентами в Центре морских исследований и технологий СевГУ в этом году. Судно будет построено на Севастопольском филиале Центра судоремонта «Звездочка». Его водоизмещение составляет 100 тонн. Предварительная стоимость проектирования и постройки судна составляет 250 млн рублей.