Киев, 28 мая, 2016, 17:57 — ИА Регнум. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили на своей странице в социальной сети Facebook рассказал, как ему довелось провести не легкую службу в советской армии в пограничных войсках.

Цитата из к/ф «Солдат Иван Бровкин». Реж.Иван Лукинский. 1955. СССР На гауптвахту!

«Я был пограничником в советское время, когда меня призвали после первого курса Киевского университета, но моя срочная служба полностью проходила в Украине и почти все мои сослуживцы были украинцами», — пишет губернатор Одесской области.

При этом Саакашвили добавил, что к нему «человечнее» относились украинские офицеры, чем офицеры, присланные из РСФСР.

«Один из них, майор из Москвы, руководитель политотдела в Чопе, даже написал на меня рапорт-донос в особый отдел, обвинив меня в политической неблагонадежности», — пожаловался экс-глава Грузии.

Также губернатор Одесской области рассказал, как украинский офицер, якобы спас его от русского, разорвав «донос прямо у него на глазах».

«В целом, несмотря на то, что нам пришлось бороться с дедовщиной и самим внедрять новые правила, у меня осталось очень много положительных воспоминаний», — отметил Саакашвили.

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