Бишкек, 28 мая, 2016, 17:53 — ИА Регнум. Появившаяся в местной и зарубежной прессе информация о том, что депутаты парламента Киргизии якобы разрешили браки с несовершеннолетними и поддержали педофилию, не соответствует действительности. Об этом говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой киргизского парламента.

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Отмечается, что тот факт, что депутаты не поддержали в первом чтении внесение в Семейный и Уголовный кодексы поправок, касающихся введения запрета на заключение религиозных браков с несовершеннолетними, не говорит об отмене ответственности за это деяние или педофилию.

«Согласно нынешнему законодательству, возраст для вступления в брак для лиц обоих полов был и остается прежним — 18 лет. Более того депутаты выступают за ужесточение наказания за вступление в брак с несовершеннолетними, и тем более за факты педофилии, которые преследуются законодательством Киргизской Республики», — подчеркнули в аппарате парламента Киргизии.

ИА REGNUM напоминает, что 26 мая 2016 года в парламенте Киргизии состоялось голосование по законопроекту о внесении в Семейный и Уголовный кодексы поправок о введении запрета на проведение религиозных брачных обрядов с несовершеннолетними. При этом за предложенный экс-генпрокурором Аидой Саляновой документ первоначально в поддержку законопроекта проголосовали лишь 44 народных избранника, а против его принятия — 61. При повторном голосовании (проведенном по причине того, что депутаты, по мнению инициатора законопроекта, могли не понять суть предложенных поправок) «за» законопроект проголосовали 46 парламентариев, 47 — «против». Таким образом, данная инициатива была отклонена, что вызвало бурную негативную реакцию как со стороны общественности, так и со стороны местных и зарубежных СМИ.