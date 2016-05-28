Саратов, 28 мая, 2016, 17:45 — ИА Регнум. В рамках XIV Фестиваль театров малых городов России, который начался в регионе 28 мая, в сквере у театра драмы имени И.А. Слонова состоялось торжественное открытие памятника земляку, народному артисту СССР Олегу Янковскому, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

www.saratovmer.ru Открытие памятнику Олегу Янковскому в Саратове, 28 мая 2016 год

В церемонии открытия приняли участие народный артист СССР, почетный гражданин Саратова Олег Табаков, народный артист РФ Евгений Миронов, губернатор Валерий Радаев, депутаты Государственной Думы Николай Панков и Ольга Баталина.

В приветственной речи Олег Табаков зачитал приветствие от сына Олега Янковского Филиппа: «Саратов всегда оставался в его сердце. Этот город всегда служил для него источником вдохновения, всегда давал силы в непростые моменты жизни. Пусть образ, созданный Олегом Ивановичем, дарит жителям радость, гордость, оставляет место для мечты, послужит образцом для благородных поступков и самоотверженных проявлений души».

Выступая перед собравшимися, Евгений Миронов, отметил, что «Сегодняшнее открытие памятника — это событие всероссийского масштаба. Хотелось бы поблагодарить всех тех, кто работал над этим проектом, администрацию города Саратова за активное участие. Олег Иванович сформировался в этом города, Саратов дал ему старт. Скульптору Андрею Щербакову удалось совместить в памятнике образ героя, сыгранного артистом, и дух Олега Ивановича», — отметил Евгений Миронов.

Памятник Олегу Янковскому воплощен в образе, пожалуй, самого популярной его роли — роли барона Мюнхгаузена. Герой Олега Ивановича держится за веревочную лестницу в небо и кажется, что он снова говорит нам свое бессмертное: «Улыбайтесь, господа, улыбайтесь».

«Когда уходят из жизни люди старше тебя, это естественно, — сказал Олег Табаков. Это другой случай, Олег ушел на полпути. Он любил свою профессию, театр и Саратов.

«Мы не пересекались на сцене в Саратове, но я знал, что он работал в этом театре. Сегодняшнее событие объединяет московских и саратовских коллег. Кто-то сказал, что, когда уходит артист, это как песок возле моря — пришла волна, и нет тебя. Важно, что мы оставим память нашим продолжателям в камне», — отметил в своей речи народный артист России Евгений Миронов, цитирует артиста «Регион 64».

Гостям продемонстрировали фрагменты видео и семейных фотографий из документального фильма «Янковский», а также уникальный кинофрагмент с интервью артиста.

Отметим, основой композиции скульптуры Олега Янковского является его роль барона Мюнхгаузена из кинофильма «Тот самый Мюнхгаузен». Скульптура выполнена в литейной бронзе. Общая высота композиции 3,4 м, вес 650 кг. Памятник установлен на гранитном постаменте с надписью: «Народный артист Олег Янковский». Автором памятника является заслуженный художник РФ, член-корреспондент РАХ Андрей Щербаков, архитектор Дмитрий Назимов.

Как сообщало ИА REGNUM, Олег Янковский в 1965 году закончил Саратовское театральное училище имени И.А. Слонова, затем работал в Саратовском драматическом театре.

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