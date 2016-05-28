Калуга, 28 мая, 2016, 17:43 — ИА Регнум. Дорогомиловский районный суд Москвы удовлетворил иск Калужской межрайонной природоохранной прокуратуры о ликвидации скопления жидких опасных отходов на территории микрорайона Куровской города Калуги.

pixabay.com Чёрная жидкость

Как сообщила 28 мая корреспонденту ИА REGNUM помощник Калужского межрайонного природоохранного прокурора Олеся Щербакова, прокурорской проверкой было установлено, что на земельном участке, принадлежащем обществу с ограниченной ответственностью «Консалт Инвест Сервис», в подвальном помещении полуразрушенного нежилого здания, а также в котловане и смотровом колодце, расположенным недалеко от указанного здания, находится жидкость черного цвета с резким запахом.

На проезжей части между котлованом и полуразрушенным зданием также были обнаружены следы аналогичной жидкости.

Согласно результатам анализа проб, жидкость относится к первому классу опасности. В составе жидкости обнаружены концентрированная серная кислота и нефтепродукты. Для устранения выявленных нарушений Калужской межрайонной природоохранной прокуратурой в Дорогомиловский районный суд города Москвы предъявлено исковое заявление о возложении обязанности на общество с ограниченной ответственностью ликвидировать скопление жидких опасных отходов. Исковое заявление рассмотрено, изложенные в нем требования удовлетворены. Исполнение судебного решения находится на контроле прокуратуры.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2016 года следственным отделом по городу Калуга СКР по Калужской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 247 УК РФ («Захоронение, иное обращение химических веществ и отходов с нарушением установленных правил, если эти деяния создали угрозу причинения существенного вреда окружающей среде»). По версии следствия, в декабре 2015 года неустановленное лицо, в нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов, осуществило на территории микрорайона Куровской размещением жидкости, содержащей в своем составе 60% серной кислоты, относящейся к первому классу опасности, в объеме 56 кубических метров. По уголовному делу проводится комплекс следственных мероприятий, в том числе экологические исследования, с целью установления всех обстоятельств совершенного преступления и установления лиц, причастных к совершенному преступлению

Губернатор Калужской области потребовал от чиновников срочно ликвидировать ямы с серной кислотой, обнаруженные на территории микрорайона Куровской.

Ямы с жидкостью, содержащей химическое вещество, случайно обнаружил дачник, проезжавший мимо и почувствовавший резкий специфический запах. О своей находке мужчина сообщил в МЧС.