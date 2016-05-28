Париж, 28 мая, 2016, 17:38 — ИА Регнум. Пилот Даниэль Риккьярдо из команды Red Bull выиграл квалификацию Гран-при Монако, опередив 2-х пилотов команды Mercedes Нико Росберга и Льюиса Хэмилтона.

Морио Даниэль Риккьярдо

По итогам квалификации четвертая позиция досталась Себастьяну Феттелю (Ferrari), а пятерку лучших замкнул Нико Хюлкенберг, выступающий за команду Force India.

Российский пилот «Toro Rosso» Даниил Квят, несмотря на девятый результат в квалификации, стартовать 29 мая будет восьмым, так как квалифицированный шестым Кими Райкконен (Ferrari) оштрафован на 5 позиций за внеплановую смену коробки передач.

Формула-1. Результаты квалификации Гран При Монако.

1. Даниэль Риккьярдо (Red Bull)

2. Нико Росберг (Mercedes)

3. Льюис Хэмильтон (Mercedes)

4. Себастьян Феттель (Ferrari)

5. Нико Хюлкенберг (Force India)

6. Кими Райкконен (Ferrari)

9. Даниил Квят (Toro Rosso).