Севастополь, 28 мая, 2016, 17:26 — ИА Регнум. Министерство образования и науки РФ примет решение об обязательной сдаче Единого государственного экзамена (ЕГЭ) для выпускников Крыма и Севастополя по итогам сдачи экзаменов нынешнего года. Об этом 28 мая в Севастополе заявил министр образования и науки РФ Дмитрий Ливанов.

Михаил Нестеров. Экзамен в сельской школе. 1884

«Конкретное решение мы примем по результатам экзаменов этого года. Мы оценим готовность выпускников крымских школ к тому, чтобы в 2017 году сдавать единый экзамен также, как их сверстники во всей России. Если необходимо, мы льготы продлим», — сказал Ливанов.

«В этом году в три раза больше выпускников крымских школ записалось на госэкзамен, чем в прошлом. Это означает, что в целом школьная система Крыма работает хорошо, набран высокий темп развития», — подчеркнул Ливанов. — Для нас крайне важна стопроцентная уверенность в том, что условия в крымских школах такие же, как и в любом другом регионе РФ».

В 2014—2015 годах школьники Крыма сдавали ЕГЭ по желанию. В этом году в Крыму такую форму аттестации выбрали 38% выпускников, в Севастополе — 84%.