Химки, Московская область, 28 мая, 2016, 17:21 — ИА Регнум. В подмосковных Химках столкнулись «Газель» и автобус. Как передает Life.ru, в результате инцидента пострадали 5 человек, в том числе один ребёнок.

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«При повороте водитель маршрутного автобуса № 62 не справился с управлением и столкнулся с «Газелью», — говорится в сообщении.

В настоящее время сотрудники ГИБДД работают на месте происшествия.

Другие подробности пока неизвестны.