Москва, 28 мая, 2016, 17:08 — ИА Регнум. Конфликт между украинским телеведущим Юрием Котом и традиционным представителем официального Киева на российских ток-шоу политологом Вячеславом Ковтуном разгорелся во время записи телепередачи «Процесс» на телеканале «Звезда», запись которого проходила в студии в четверг, 26 мая. На следующий день в сети появились видеозаписи конфликта.

Цитата из к/ф «Фантомас». Реж. Андре Юнебель. 1964. Франция — Италия Удар

Передача, в записи которой участвовали Кот и Ковтун, была посвящена украинской молодежи. «Не верьте в то, что вся украинская молодежь потеряна», — заверил присутствующих украинский телеведущий. Юрий Кот рассказал, что у него в Киеве живет 17-летний сын: и у него и его товарищей есть другие герои, «в том числе Великой Отечественной войны».

«Они интересуются и стараются разобраться. И в своем кругу, кстати, очень негативно относятся к резко радикальным заявлениям своих товарищей, которые поддерживают украинский национализм», — пояснил свою позицию Кот.

«Мы поинтересуемся, что это за сын», — ехидно улыбаясь заметил в этот момент Ковтун. Сразу же после этих слов Кот покинул свое место в студии и со словами «Ты мне угрожаешь?» направился к Ковтуну.

Восприняв фразу украинского политолога как прямую угрозу своему ребенку, Кот не смог сдержаться и нанес несколько ударов по голове угрожавшего.

«Я вообще не понял, что происходит», — искренне удивился защитник украинских властей. В ответ Кот посоветовал ему «фильтровать базар», а другие участники программы напомнили о существовании сайта украинских националистов «Миротворец», куда попадают личные данные противников киевского режима, после чего многие из них оказывались убитыми, пояснив при этом, что его оппонент испугался за своего ребенка и воспринял реплику Ковтуна именно как угрозу жизни сына.

«Я думаю, Вячеслав, вам нужно покинуть нашу студию», — посоветовал пострадавшему ведущий. «Уходи, тварь» — чуть слышно напутствовал Ковтуна его противник.