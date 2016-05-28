Подольск, Московская область, 28 мая, 2016, 16:50 — ИА Регнум. Внедорожник BMW столкнулся с автомобилем Skoda и на большой скорости влетел в автобусную остановку в подмосковном Подольске. Об этом, как передает «Коммерсантъ», сообщил источник в правоохранительных органах.

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«Сын экс-министра спорта Бориса Иванюженкова в результате ДТП сбил мужчину и женщину, — уточнил источник. — Женщина находится в тяжелом состоянии в больнице».

По предварительным данным, BMW X6, за рулем которого сидел сын экс-министра спорта, врезался в автомобиль Skoda, после чего транспортное средство отбросило на автобусную остановку, где стояли люди.

Источник добавил, что в настоящее время молодой человек дает показания на допросе у следователя.

Отметим, что факт крупного ДТП в Подольске подтвердили в ГУ МВД по Московской области, однако не уточнили личность водителя внедорожника.