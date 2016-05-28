Саратов, 28 мая, 2016, 16:50 — ИА Регнум. 28 мая в рамках открытия Фестиваля состоялся ряд культурных мероприятий с участием деятелей искусства: народного артиста РФ — художественного руководителя Фестиваля Евгения Миронова, народного артиста СССР Олега Табакова, народного артиста РФ Константина Хабенского, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

www.saratov.gov.ru Евгений Миронов

Праздничные торжества начались с торжественной церемонии открытия отремонтированной части корпуса театрального института Саратовской государственной консерватории имени Леонида Собинова — оперного певца и одного из крупнейших представителей русской классической вокальной школы. Обновлённое здание посетили известные земляки — Олег Табаков, Евгений Мирнов, почётные гости, приехавшие на открытие Фестиваля, народные артистки РФ Ольга Остроумова и Ирина Купченко, а также губернатор Валерий Радаев, депутаты Госдумы Николай Панков и Ольга Баталина.

Реконструкция здания 1917 года постройки, в котором размещается Театральный институт, шла в течение нескольких месяцев. Капитальный ремонт был проведен на трёх этажах на площади более 1000 кв. м. Почётные гости осмотрели отремонтированные помещения, где уже ведутся занятия студенческих курсов. По словам депутата Госдумы РФ Николая Панкова, прошло всего несколько месяцев с момента решения о реконструкции здания, принятого Вячеславом Володиным (первый заместитель руководителя администрации президента РФ, прим. ИА REGNUM ), до итогового результата.

Евгений Миронов высоко оценил качество проведённого капитального ремонта: «Моя родная аудитория, где я учился много лет назад, изменилась до неузнаваемости. Само здание просто не узнать!» И.о. ректора Саратовской государственной консерватории им. Собинова Александр Занорин высказал слова благодарности в адрес всех, кто оказал поддержку в ремонте института. «Новые стены корпуса театрального института наполнены творчеством, которое будет служить нашей родной Саратовской области, служить России», — отметил он.

Комментируя завершившийся ремонт института, Олег Табаков сказал в напутствие студентам театрального института: «Всегда думайте о том, чтобы тем, кто пришёл после вас, было бы легче жить. Самое дорогое и важное — умение быть благодарным. А Саратов всегда нежно и преданно любил своих артистов».

«Ответственность за свои поступки и действия — важная вещь. Саратов — это место, которому я обязан всем. Я здесь родился, учился и это мой город. Это была инициатива Вячеслава Викторовича Володина, потому что мы, земляки, держимся друг друга, мы навеки связаны с Саратовом, и хотим ему помочь», — сказал народный артист РФ Евгений Миронов.

«На территории Саратовской области сегодня настоящий праздник культуры, ведь наша театральная школа имеет очень сильные традиции. Кроме обновлённого здания театрального института, сегодня будет открыт памятник Олегу Янковскому, начнётся Фестиваль театров малых городов России в Вольске. Этого не случилось бы без поддержки нашего земляка, Вячеслава Викторовича Володина. Какие бы должности он не занимал, он никогда не теряет связи со своей малой родиной, и эта поддержка всегда не на словах, а на деле. Спасибо депутату Госдумы РФ Николаю Панкову, который курирует эти проекты», — подчеркнул глава региона.

По словам Валерия Радаева, с самого начала работы на посту губернатора, культура была выбрана приоритетом развития региона. За это время удалось закончить реконструкцию Саратовской филармонии, отремонтировать десятки домов культуры в районах области. В этом году завершится ремонт старого здания ТЮЗа, пострадавшего от пожара. «Этот приоритет был выбран неслучайно, потому что в Саратовской области традиции культуры — исторически одни из самых сильных в России. Ещё в начале 20 века Саратов называли «Культурной столицы Поволжья». Мы это звание подтвердили сто лет спустя», — заявил губернатор.

Директор Саратовского театрального института — профессор Наталья Горюнова отметила, что театральное искусство в регионе интересно и разнообразно. Начало профессиональной саратовской школы относится к 1920 году. Сейчас в вузе две кафедры: мастерства актера и специальных дисциплин. Кафедра мастерства актера — старейшая кафедра театрального института Саратовской государственной консерватории им. Собинова (создана в 1985 году). Выпускает специалистов по специальности «Актерское искусство» специализации: «Артист драматического театра и кино», «Артист театра кукол», «Артист музыкального театра» и «Режиссура драмы».

Большая театральная программа начнется 28 мая вечером в Вольске с пролога «На ступенях Парнаса». На 8 сценических площадках в форме театрализованного действа будет представлена история развития театрального искусства. Затем состоится торжественная церемония открытия XIV Фестиваля театров малых городов России на Театральной площади.

Затем зрителям будет представлен уникальный моноспектакль «Контрабас» по пьесе Зюскинда в исполнении Константина Хабенского. Как отмечают театральные критики, пьеса Зюскинда — история несчастного человека с большими амбициями, безответно влюбленного в музыку и в красавицу — оперную певицу Сару. Спектакль — история маленького гордеца-эгоиста, возомнившего себя властелином мира.

Хабенский не боится быть жестоким к своему герою, играть его так, чтобы зрители, в какие-то моменты и проникались к нему сочувствием, но все равно ближе к концу спектакля неизбежно начинали его ненавидеть за эту навязываемую им исповедь, за его занудство, за глухоту к окружающей среде, за зацикленность на себе. Он и не к зрителям вовсе обращается, а просто к предметам мебели, других собеседников у него нет. Загадочная фигура, которую он сам конструирует, накинув фрак на мусоропровод и заправив в него подушку, граммофон, контрабас — вот и все его друзья.

Отметим, XIV Фестиваль театров малых городов России пройдет с 28 мая по 3 июня в городе Вольске Саратовской области.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, традиционно на смотр соберутся творческие коллективы самых удалённых уголков страны: 13 трупп из Красноярского и Пермского края, Свердловской, Ярославской, Самарской, Липецкой, Калининградской и Тюменской областей, а также из республик Удмуртия и Татарстан. Они представят на конкурсе «карту» театральной России. Отдельной частью фестиваля станет профессионально-образовательная программа, включающая семинары, мастер-классы, тренинги и индивидуальные консультации для молодых театралов.