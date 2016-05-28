Москва, 28 мая, 2016, 16:31 — ИА Регнум. Прокурор Гагаринского суда Москвы в субботу, 28 мая, отменил постановление о возбуждении уголовного дела в отношении сына вице-президента нефтяной компании «Лукойл» Руслана Шамсуарова, автомобиль которого был использован во время гонки со стражами порядка в российской столице. Об этом, как передают Вести.Ru, сообщил адвокат молодого человека.

pixabay.com Дела нет

Защитник уточнил, что Шамсуаров все же предоставил документы на Mercedes Gelandewagen, тем самым «добровольно прекратил неповиновение».

При этом адвокат обратил внимание на состояние здоровья молодого человека — «у Руслана с 3-х лет астма».

Ранее ряд СМИ сообщил, что против сына вице-президента нефтяной компании «Лукойл» Шамсуарова было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

Как сообщало ИА REGNUM, 23 мая в Москве после погони по улицам города был задержан Mercedes Gelandewagen. За рулем иномарки сидел друг Шамсуарова, так как сам владелец транспортного средства «немного выпил» в ночном клубе, откуда и ехала компания.

Позже молодой человек принес всем публичные извинения, сказав, что он был не прав. Всё случившееся Шамсуаров объяснил приподнятым настроением, в котором находилась ехавшая из клуба компания.

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