Киев, 28 мая, 2016, 16:07 — ИА Регнум. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов призвал прекратить «пустопорожние дискуссии в парламенте» и начать наполнять оборонный бюджет страны. К решительным действиям секретаря СНБО сподвигли недавние высказывания российского президента Владимира Путина об урегулировании конфликта в Донбассе. Слова российского лидера о необходимости выполнения Минских соглашений были расценены Турчиновым как очередная «агрессия» Москвы. Соответствующее заявление секретаря СНБО Украины публикует в субботу, 28 мая, пресс-служба ведомства.

ИА REGNUM Турчинов

«Путин перешел к публичному шантажу Украины, заявив, что стрельба на Донбассе не прекратится, пока не будет изменена Конституция нашего государства и амнистированы террористы», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте СНБО.

По мнению Турчинова, российский президент не только взял на себя ответственность за нарушение режима прекращения огня в частности и Минских соглашений в общем, но и «публично пригрозил Украине продолжением военных провокаций, пока не будет реализован московский план расчленения Украины».

Секретарь СНБО Украины негодует по поводу того, что Москва не собирается выполнять Минские договоренности, а сам Путин «планирует и дальше проливать украинскую кровь».

Продолжая поток неадекватных заявлений, Турчинов призвал оставить «иллюзии о добровольном выходе России с оккупированных территорий и прекращения военной агрессии против Украины».

Финальным аккордом решительно настроенного чиновника стал призыв к «прекращению пустопорожних дискуссий в парламенте». «Мы должны обеспечить необходимым оружием и ресурсами нашу армию и, в конце концов, принять решение по наполнению оборонного бюджета», — заявил Турчинов.

Напомним, Россия неоднократно подчеркивала, что не является стороной конфликта в противостоянии между поднявшимся на защиту своей земли народом Донбасса и совершившей государственный переворот хунтой, под контролем которой находится большая часть территории Украины.

Выступая перед журналистами по итогам переговоров с премьер-министром Греции Алексисом Ципрасом, Владимир Путин отметил, что «вопрос по Донбассу может быть решен… исключительно выполнением Минских соглашений». Кроме того, российский президент напомнил о необходимости принять законы об амнистии и об особом статусе Донбасса.