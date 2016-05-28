Красногорск, 28 мая, 2016, 16:06 — ИА Регнум. В Шатурском районе Подмосковья произошел сход с рельсов одной пары колес тепловоза. Об этом, как передает РИАМО, сообщил представитель пресс-службы МЖД.

Sergey Korovkin 84 Тепловоз

ЧП произошло сегодня, 28 мая, в районе станции «Черусти».

«Во время маневровой работы грузового состава (7 вагонов) на минимальной скорости произошел съезд с рельсов одной колесной пары тепловоза, — сказал источник. — В результате был нарушен габарит первого главного пути станции «Черусти».

Собеседник агентства добавил, что для устранения ЧП на место незамедлительно отправился восстановительный поезд. Движение пассажирских и грузовых составов на станции было организовано по соседним путям.