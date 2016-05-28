Рио-де-Жанейро, Бразилия, 28 мая, 2016, 15:22 — ИА Регнум. Предстоящие Олимпийские игры пройдут в Бразилии. Представители Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) не увидели оснований для переноса места проведения игр. Об этом в субботу, 28 мая, сообщает BBC.

United States Mission Geneva Эмблема ВОЗ

По данным ВОЗ, предстоящее проведение Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро «существенно не изменит» распространение вируса Зика. Аналогичной точки зрения придерживаются и в Международном олимпийском комитете (МОК), по словам представителей ведомства, нет никаких причин для того, чтобы отложить игры на более поздний срок или перенести их место проведения.

Между тем 152 человека подписали обращение в адрес генерального директора ВОЗ, опубликованное на портале rioolympicslater.org. Среди них есть как представители медицинского и энтомологического сообществ, так и представители других специальностей, переживающих за предстоящую летнюю Олимпиаду: юристы, психологи, философы и другие видные научные деятели. Подписавшие также потребовали от ВОЗ провести оценку рисков в связи с вероятностью заболеть лихорадкой Зика, а также выработать рекомендации для участников и гостей Олимпиады.