Москва, 28 мая, 2016, 14:37 — ИА Регнум. Стыковой матч между командами футбольных клубов «Кубань» и «Томь» переигран не будет. Об этом сегодня, 28 мая, министр спорта и президент РФС Виталий Мутко заявил в эфире телеканала «Матч ТВ», передает портал спортивных новостей «Чемпионат».

Valdos163 Окончательное решение

В пятницу, 27 мая, на состоявшемся матче томской и краснодарской команд победу одержали футболисты «Томи», выиграв у оппонентов со счетом 2:0. Футболистам «Кубани» удалось забить один гол, однако он не был засчитан арбитрами, в связи с чем команда вылетела из РФПЛ.

После окончания матча болельщики краснодарцев обратились к министру спорта с просьбой восстановить справедливость.

«Переигровок стыковых матчей в угоду «Кубани» точно не будет. Могу сказать болельщикам «Кубани», что надо пенять на игру, и дома играть нужно было достойно. Переигровок не может быть», — заявил Мутко.

В то же время министр заявил, что ему известно о ситуации со спорным мячом. «Если сегодня эксперты вынесут решение, что была ошибка, меры будут приняты жесточайшие, и не только к арбитру», — пообещал министр.

Между тем негодование болельщиков продолжается. «Если признают ошибку судьи, то Мутко должен уйти в отставку, или переигровка!!!» — Восклицает один из неравнодушных любителей спорта, публикуя соответствующий комментарий к новости. «Мутко: переигровки не будет, но вы держитесь там в фнл, всего доброго, хорошего настроения», — с сарказмом замечает еще один болельщик.