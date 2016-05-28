Донецк, 28 мая, 2016, 14:16 — ИА Регнум. В Куйбышевском районе Донецка продолжают оценивать ущерб, нанесенный жилых зданиям и инфраструктуре района в результате атаки военнослужащих ВСУ с применением крупнокалиберных снарядов, произошедшей в ночь на 28 мая. Среди разрушенных объектов оказалось здание детского сада, сообщает «Донецкое агентство новостей».

ИА REGNUM Обстрел

К оценке поврежденных зданий, проводимой сотрудниками министерства обороны ДНР и примкнувшими к ним представителями Совместного центра координации и контроля за режимом прекращения огня (СЦКК), присоединился мэр Донецка Игорь Мартынов.

На улице Ленкоранской инспекцией было обнаружено два поврежденных многоквартирных дома. Кроме того, на этой же улице полуразрушено здание детского сада. Во всех случаях в помещениях выбиты стекла, частично повреждены крыши и несущие конструкции зданий. Как подчеркнули в министерстве обороны республики, огонь в этом районе велся, предположительно, из орудий калибра 122 мм.

Представители минобороны совместно с СЦКК продолжат инспекцию разрушенных кварталов Донецка. Точное количество поврежденных строений будет уточняться. К осмотру поврежденных домов наконец присоединились и наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. В настоящее время они начали осмотр повреждений на улице Тумяняна.

По словам главы администрации Куйбышевского района Донецка Ивана Приходько, к восстановлению домов планируется приступить с понедельника, 30 мая. В настоящее время выясняется количество необходимых для ремонта стройматериалов.

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Напомним, ранее совместная инспекция представителей минобороны и СЦКК проходила в районе улицы Туманяна, где было зафиксированы значительные повреждения в двух многоквартирных домах.