Севастополь, 28 мая, 2016, 13:50 — ИА Регнум. В Севастополе нет свободных ресурсов земельных участков, что тормозит привлечение инвестиций. Об этом 28 мая заявил заместитель губернатора Севастополя Алексей Еремеев.

Dudkaa ss Севастополь

«Количество потенциальных инвесторов, которые обращаются в департамент приоритетных проектов, достаточно большое, — сказал вице-губернатор. — Но у нас главная проблема — это ограниченность земельного ресурса, поскольку до 2014 года вся земля в городе была роздана».

По его словам, власти города ведут «претензионную работу» по расторжению договоров аренды на земельные участки, которые не используются, чтобы вовлекать их в оборот и для реализации инвестиционных проектов заявителей.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство города определило земельный участок площадью 63,7 га для создания индустриального парка.

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В феврале власти города заявляли о 20 млрд рублей инвестиций, привлеченных в город в 2015 году.

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