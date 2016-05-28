Санкт-Петербург, 28 мая, 2016, 13:39 — ИА Регнум.



Цитата из м/ф «Ну, погоди!» Реж. Вячеслав Котёночкин. 1971. СССР На пути к ДТП

Находясь за рулем личного автомобиля, сотрудник патрульно-постовой службы Санкт-Петербурга устроил ДТП. В результате аварии пострадала женщина. Об этом сегодня, 28 мая, сообщает «Радио-Балтика» со ссылкой на источник в региональном управлении МВД.

По данным полиции, инцидент произошел накануне в пятницу (27 мая) около 20:10 на улице Средняя в Пушкинском районе Санкт-Петербурга. Сотрудник ППС с признаками алкогольного опьянения, находясь за рулем собственного автомобиля Chevrolet, не справился с управлением и врезался в автомобиль Hyundai. В результате столкновения пострадала женщина, находившаяся на пассажирском сидении Hyundai. С места происшествия пострадавшую увезли медики. В настоящее время она находится в больнице, ее состояние медики оценивают как среднетяжелое.

В отношении сотрудника полиции проходит служебная проверка. Подозреваемый в нетрезвом вождении полицейский сдал кровь, был ли он пьян, в ближайшее время решат эксперты. Вопрос о дальнейшей службе сотрудника ППС будет решен после окончания проверки.