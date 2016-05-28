Москва, 28 мая, 2016, 13:07 — ИА Регнум. Эпидемиологическая ситуация в Бразилии постоянно отслеживается специалистами Роспотребнадзора, и, по мнению экспертов ведомства, для участников и зрителей летних Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро нет серьезных рисков заражения вирусом Зика. Об этом 28 мая заявила глава ведомства главный санитарный врач России Анна Попова, передает «Интерфакс».

Цитата из к/ф «Кавказская пленница, или новые приключения Шурика». Реж. Леонид Гайдай. 1966. СССР Опасности нет

«Речи о высоких рисках для гостей Олимпиады не идет», — убеждена Попова.

По данным Роспотребнадзора, за последнюю неделю случаю заболевания лихорадкой Зика в новых странах не зафиксированы. Таким образом число стран, на территории которых были зафиксированы носители опасного вируса, к настоящему времени составляет 51.

Между тем около 150 врачей мира подписали открытое обращение в адрес генерального директора ВОЗ с просьбой перенести из Рио-де-Жанейро летние Олимпийские игры из-за угрозы распространения вируса Зика. Однако во Всемирной организации здравоохранения такую озабоченность медиков сочли излишней и не нашли оснований для переноса места проведения XXXI летних Олимпийских соревнований.