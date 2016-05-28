Барнаул, 28 мая, 2016, 12:10 — ИА Регнум. Почти 60 человек личного состава бригады МЧС и более 20 единиц техники борются с огнем на стадионе спортклуба «Коммунальщик». По предварительным данным, погибших нет, сообщает пресс-служба МЧС по Алтайскому краю.

mil.ru Пожарные

Сообщение о возгорании по улице Малахова, 134 поступила на горячую линию МЧС Барнаула в 13:23 местного времени. Огонь на здания спортивного клуба перекинулся со стоящего неподалёку сарая, уточняет «КП — Барнаул».

В настоящее время оба здания спортивного комплекса объяты огнем. Открытое горение зафиксировано на площади 400 кв. м, в настоящее время возгорание удалось локализовать. На месте происшествия работают 58 человек и 21 единицы пожарной техники.

Как стало известно, медицинская помощь понадобилась одному из прибывших к месту происшествия сотруднику МЧС. Во время горения в здании раздался взрыв, и одного из пожарных отбросило взрывной волной. Медики увезли пострадавшего в ближайшую больницу.

О том, что стало причиной возгорания, пока не сообщалось.