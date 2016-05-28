Калуга, 28 мая, 2016, 10:56 — ИА Регнум. В Калуге возбуждено уголовное дело по факту совершения 31-летним местным жителем преступления экстремистской направленности.

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Как сообщил 28 мая корреспонденту ИА REGNUM старший следователь следственного отдела по городу Калуга СУ СКР по Калужской области Святослав Махтюк, по версии следствия, с июля 2014 года по январь 2015 года подозреваемый, используя компьютерное оборудование, разместил на личной странице в социальной сети изображения с текстами, содержащие высказывания, выражающие негативную оценку группе лиц, объединенных по признакам происхождения, языка, религии, а также высказывания побудительного характера, призывающие к враждебным действиям.

На первоначальном этапе расследования проведен ряд следственных действий, в ходе которых получены доказательства, подтверждающие причастность подозреваемого к совершенному преступлению.

Между тем санкция ч. 1 ст. 282 УК РФ, по которой было возбуждено уголовное дело, предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 4 лет.