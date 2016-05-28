Обнинск, Калужская область, 28 мая, 2016, 10:50 — ИА Регнум. В Калужской области на Обнинском научно-производственном предприятии «Технология» им. А. Г. Ромашина обсудили планы развития направления «Композиты».

пресс-служба ОНПП «Технология» им. А. Г. Ромашина Калужской области. На научно-производственном предприятии

Как сообщил 28 мая корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель предприятия Сергей Ананишин, объем поставок серийной продукции из полимерных композиционных материалов на предприятии ежегодно увеличивается не менее чем на 20%, а объем производства для космических нужд превысил уровень 18 тонн углепластиковых конструкций в год. Однако этого недостаточно, чтобы выполнить задачи достижения уровня глобальных мировых конкурентов и обеспечения роста отечественного рынка.

Эксперты предприятия назвали одними из существенных условий дальнейшего развития композитного направления открытие новых рынков, в том числе внутреннего рынка гражданской продукции, стандартизацию композитной отрасли, модернизацию производства композиционных материалов, развитие рынка отечественного сырья. Впрочем, решение многих из этих вопросов возможно только при поддержке государства.