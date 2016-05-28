Тбилиси, 28 мая, 2016, 10:44 — ИА Регнум. Венецианская комиссия Совета Европы опубликовала заключение по утвержденному парламентом Грузии и представленному на подпись президенту законопроекту о внесении изменений в закон «О Конституционном суде Грузии».

constcourt.ge В Конституционном суде Грузии

В заключении говорится, что комиссия положительно оценила и приветствует определенные изменения, в том числе новую систему выборов председателя Конституционного суда, которая обеспечит реальный выбор для участвующих в процедуре судей. Как известно, согласно внесенным парламентом изменениям, президент, председатель парламента и председатель Верховного суда в процессе выборов председателя Конституционного суда участвовать не будут.

Венецианская комиссия также одобрила введение электронного производства в Конституционном суде, вступление решений Конституционного суда в силу сразу же после их публикации на веб-сайте суда, новую систему назначения судей.

По целому ряду статей комиссия высказала замечания и рекомендации, в том числе призвала отменить то положение законопроекта, согласно которому полномочия судьи Конституционного суда ограничиваются за три месяца до истечения срока его деятельности на этом посту. Комиссия считает, что судья, срок работы которого истекает, должен продолжить деятельность до тех пор, пока не будет назначен новый судья. Комиссия также призывает авторов законопроекта уменьшить кворум, необходимый для принятия решений. Согласно законопроекту, он составляет 6 голосов (из 9).

Комментарий по опубликованным Венецианской комиссией замечаниям уже сделал заместитель секретаря Совета национальной безопасности Грузии (подведомственного президенту органа) Леван Бодзашвили. Он отметил, что Венецианская комиссия учла и одобрила те замечания, которые ранее по данному законопроекту высказала администрация президента Грузии.

От имени президента Бодзашвили выразил благодарность Венецианской комиссии, которая в максимально сжатые сроки представила свое заключение по данному законопроекту.

Законопроект о внесении изменений в закон «О Конституционном суде» парламент Грузии утвердил на пленарном заседании 14 мая, а 19 мая законопроект был направлен на подпись президенту Грузии. Президент Георгий Маргвелашвили направил законопроект Венецианской комиссии и заявил, что до принятия решения по данному документу он проведет консультации с экспертами и неправительственными организациями, а также дождется заключения Венецианской комиссии.