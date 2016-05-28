Каир, 28 мая, 2016, 10:41 — ИА Регнум. Часть датчиков задымления, расположенных на борту лайнера египетских авиалиний А320, могла быть чувствительно к пыли или аэрозолям, из-за чего сигнал о задымлении, поступивший в систему управления полетом, мог не отражать реальную ситуацию. Тем не менее сработавшие датчики могли вызвать отключение автоматической защиты управления лайнером, в результате чего и произошло крушение. Об этом сегодня, 28 мая, сообщает «КоммерсантЪ» со ссылкой на публикацию в Wall Street Journal.

Terence Ong Салон А320

Как отмечает источник, подобные описанному инцидент уже происходил в 2011 году, когда на борту Airbus A320 компании United Airlines сработал датчик задымления. Часть систем управления были отключены пилотами, реагировавшими на показания приборов, в результате чего управление лайнером было нарушено, и посадить самолет экипажу удалось лишь благодаря инструкциям диспетчера.

После проведенного сотрудниками компании Airbus исследования оказалось, что среди 63 случаев фиксации задымления датчиками на борту лишь 21 отражали реальность. В остальных 42 случаях поступавшие с датчиков информация оказалась ложной. Вполне возможно, что утром 19 мая на борту А320, следовавшего из Парижа в Каир произошла подобная ситуация. Пилоты не смогли справиться с управлением в условиях блокировки автоматической системы управления полетом, после поступления в систему ложного сигнала о задымлении.

Напомним, на борту разбившегося лайнера находилось 66 человек. Среди них 7 членов экипажа и 3 сотрудника службы безопасности. Ранее сообщалось, что обычно в компании EgyptAir отправляются два сотрудника службы, однако в этот раз их количество было увеличено.

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