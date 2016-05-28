Калуга, 28 мая, 2016, 10:38 — ИА Регнум. «В рамках Дней Калужской области в Совете Федерации Федерального Собрания РФ было очень приятно слышать положительные отзывы о наших производителях, показавших хорошую качественную продукцию», — заявил заместитель министра конкурентной политики региона Лев Марченков на совместном заседании штаба по мониторингу и оперативному реагированию на изменение цен на продовольственные товары, а также рабочей группы по недопущению необоснованного повышения их стоимости, сообщает 28 мая корреспондент ИА REGNUM.

vest-news.ru Продукты калужских производителей

Между тем, по данным мониторинга, в период с 18 по 25 мая в магазинах федеральных сетей наблюдается увеличение цен на лук репчатый — на 8,4%; морковь — на 5%; мандарины — на 7,2%. В других форматах торговли фиксируются сходные ценовые изменения. Стабильный уровень цен отмечен на рынках и ярмарках.

В Калуге среди отдельных областных центров регионов ЦФО минимальные цены наблюдаются на сыры, маргарин, яйцо куриное, печенье, крупу гречневую-ядрицу, лук и помидоры.

В ходе заседания также обсуждались итоги проверки деятельности администраций Тарусского и Ферзиковского районов по сдерживанию роста потребительских цен, мониторингу наличия продукции калужских товаропроизводителей в торговле и применения 10% надбавки на группу социальных товаров.