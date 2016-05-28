Сува, 28 мая, 2016, 10:00 — ИА Регнум. Мощное землетрясение было зафиксировано в юго-западной части акватории Индийского океана в районе островов Республики Фиджи утром в субботу, 28 мая. По предварительным оценкам, магнитуда сейсмособытия составила 6,6 единицы, сообщает Геологическая служба США.

pixabay.com Неспокойный оекан

Эпицентр землетрясения находился в 572 км к юго-востоку от столицы страны города Сувы. Ближайший к эпицентру населенный пункт расположен на острове Ндои, расстояние до него составило 169 км. Очаг землетрясения залегал на глубине 420 км.

Как сообщает агентство «Hawaii 24/7», угрозы цунами в регионе объявлено не было. Жителям островов ничего не угрожает.