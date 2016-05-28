Амстердам, 28 мая, 2016, 09:32 — ИА Регнум. Правительство Нидерландов планирует разрешить выращивание человеческих эмбрионов для научных исследований. Об этом заявила министр здравоохранения страны Эдит Схипперс, сообщает в субботу, 28 мая, The Guardian со ссылкой на публикацию в Agence France-Presse.

kaibara87 В лаборатории

Власти Нидерландов намерены изменить законодательство страны в части регулирования исследований на эмбрионах человека. Ранее в стране было запрещено искусственное выращивание оплодотворенной яйцеклетки человека, однако некоторые опыты все же проводились на оплодотворенных in vitro яйцеклетках, остававшихся после процедуры экстракорпорального (вне тела человека) оплодотворения.

Согласно сообщению министра, исследования на ранних стадиях онтогенеза человека будут проводиться в соответствии со строгими ограничениями. Так например, по-прежнему будет соблюдаться «правило 14 дней», в соответствии с которым возраст искусственного выращиваемого эмбриона человека не может превысить двух недель.

Голландское правительство надеется, что новые исследования помогут решить вопрос фертильности у пар, потерявшими способность к зачатию в результате лечения рака. А также найти способ лечение некоторых наследственных заболеваний, источником которых являются патологии ядерных или митохондриальныхДНК.