Санкт-Петербург, 28 мая, 2016, 09:15 — ИА Регнум. Петербург во второй раз в истории даст Бал национальностей, посвященный празднованию Дня города, которое началось в пятницу, 27 мая, и продлится на выходных. Торжество развернется 28 мая на Стрелке Васильевского острова, Биржевой площади, Дворцовом мосту и в акватории Невы, передает корреспондент ИА REGNUM.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Национальные землячества Петербурга на шествии в День Победы

В 12:00, с полуденным выстрелом пушки Петропавловской крепости, начнется «Парад национальностей»: представители национально-культурных объединений, обществ, автономий и землячеств, национальных молодежных объединений и национальных творческих коллективов Петербурга пройдут по Дворцовому мосту в традиционных национальных костюмах.

На Стрелке Васильевского острова на главной сцене покажут театрализованную концертную программу «Мы — вместе, мы — Петербург». Ее дополнят мастер-классы по народному творчеству, национальным танцам, а также выставки живописи национальных художников и изделий народных промыслов.

Впервые Бал национальностей состоялся 3 октября 2015 года в Петергофе у каскада «Шахматная гора».

В связи с праздником с 00:00 28 мая закроется движение на Биржевой площади от Дворцового до Биржевого моста. Кроме того, изменятся маршруты автобусов №10 и №191, а также троллейбуса №7.

Напомним, 27 мая 2016 года исполнилось 313 лет со дня основания Санкт-Петербурга.