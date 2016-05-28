Донецк, 28 мая, 2016, 08:11 — ИА Регнум. Украинские военные обстреляли Куйбышевский район Донецка из тяжелой артиллерии. Огонь из орудий калибра 152 мм противник вел в ночь на субботу, 28 мая. В результате пострадали несколько зданий в микрорайоне Азотный, сообщает «Донецкое агентство новостей» со ссылкой на источник в силовых структурах ДНР.

tvzvezda.ru Последствия обстрела Донецка

Жилые кварталы столицы ДНР противник начал обстреливать с 01:00 с территории оккупированного села Опытное. «С часа ночи до 02:20 ВСУ обстреливали микрорайон Азотный из орудий калибра 152 мм», — сообщает источник агентства.

Украинские силовики выпустили не менее 10 снарядов, в результате чего были повреждены пять жилых домов микрорайона Азотный. В многоквартирном доме на улице Туманяна частично уничтожена крыша, отсутствует остекление. Кроме того, повреждены четыре частных дома по улице Преподавателей. Информация о пострадавших уточняется.