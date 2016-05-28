Белград, 28 мая, 2016, 08:00 — ИА Регнум. Предстоящее формирование нового правительства Сербии стало темой обсуждения за закрытыми дверями во время встречи премьер-министра республики Александра Вучича с президентом России Владимиром Путиным 26 мая в Москве. Об этом сообщило сербское издание «Alo!» со ссылкой на «хорошо осведомлённый источник» в кабинете министров.

panoramio.com Кремль

Александр Вучич 26 мая прибыл с необъявленным заранее визитом в Москву, в ходе которого состоялась его встреча в Кремле с главой российского государства. Как сообщила пресс-служба президента России, Владимир Путин в беседе поздравил сербского премьера с победой его партии на внеочередных парламентских выборах.

«Знаю, что в ближайшее время планируется формирование правительства. Хочу выразить надежду на то, что, как бы ни сложился будущий состав правительства Сербии, там достойное место займут люди, которые уделяют серьёзное внимание развитию наших межгосударственных отношений — между Российской Федерацией и Сербией — и мы продолжим с вами работу по укреплению межгосударственных связей, продолжим работу по выстраиванию наших отношений в сфере политического взаимодействия, в экономике, на международной арене», — отметил на встрече российский лидер.

Премьер Сербии со своей стороны заявил о намерении приложить все усилия для дальнейшего развития отношений двух стран. «Мы сделаем всё от нас зависящее, для нас огромное значение имеют отношения с Российской Федерацией. Мы особенно ценим и ваш личный вклад в развитие отношений между нашими странами, в укрепление связей по всем направлениям, — сказал Александр Вучич. — Мы считаем своей честью, долгом сделать всё, чтобы отношения с Российской Федерацией развивались по восходящей по всем направлениям — и в экономике, и в политике. Но прежде всего, конечно, экономическое сотрудничество очень важно».

Как пишет сербское издание, «одной из тем разговора стало избрание нового кабинета Александра Вучича, а Россия заинтересована в том, чтобы в нём «имелись свои люди». Отмечается, что премьер Сербии «испытывает большое давление и с Востока, и с Запада в связи с формированием правительства», и от российской стороны были «получены прямые сигналы» о том, что Кремль хотел бы присутствия во Владе министров как от «Сербской прогрессивной партии» Вучича, так и из рядов оппозиционной патриотической коалиции «Двери — Демократическая партия Сербии», выступающей за сближение с Россией.

«Русские также послали сигнал Вучичу, что в правительстве Сербии хотелось бы видеть Ивицу Дачича (нынешнего главу МИД — прим. ИА REGNUM) и его Социалистическую партию, а на месте директора «Сербиягаза» — нынешнего главу Душана Баятовича, который является личным другом первого человека «Газпрома» Алексея Миллера», — говорится также в материале.

«Какие решения примет премьер Сербии, ещё предстоит увидеть, но известно, что он не человек, на которого можно оказать давление. Нет никаких сомнений в том, что решение о будущем составе Влады будет принято в соответствии с национальными и государственными интересами», — отметил при этом источник.

Следует отметить, что сам Александр Вучич, отвечая на вопросы журналистов 27 мая, заявил, что ему «смешно комментировать» подобные публикации, и отметил, что на встрече с Владимиром Путиным разговаривал «не о партийных делах, а о сотрудничестве Сербии и России». «Президент Путин вёл разговор в вежливой и учтивой манере и не упомянул ни одной партии, кроме той, которую я возглавляю», — заверил премьер-министр.

Как сообщало ИА REGNUM, на парламентских выборах коалиция «Александр Вучич — Сербия побеждает» во главе с «Сербской прогрессивной партией» получила 48,25% или 131 мандат в 250-местном парламенте. 24 мая президент Сербии Томислав Николич вручил Александру Вучичу мандат на формирование правительства. Ожидается, что состав нового кабинета будет утверждён до 16 июня.