Пхеньян, 28 мая, 2016, 06:09 — ИА Регнум. Военные КНДР будут стрелять без предупреждения по военным судам Южной Кореи в случае нарушения ими спорной границы в Жёлтом море после инцидента, произошедшего 27 мая с судами двух стран. Соответствующее заявление генерального штаба армии КНДР распространило Центральное телеграфное агентство Южной Кореи.

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«С этого момента мы будем открывать прямой огонь по любому военному кораблю марионеточных сил Южной Кореи без предупреждения, если он вторгнется на нашу сторону военной демаркационной линии хотя бы на 0,001 мм», — цитирует текст заявления южнокорейское агентство «Рёнхап».

Ранее ВМС Южной Кореи открыли предупредительный огонь после того как рыболовецкое судно и патрульный катер КНДР пересекли так называемую Северную разграничительную линию в Жёлтом море. Действия южнокорейских военных в Пхеньяне назвали «военной провокацией», нацеленной на дальнейшее осложнение ситуации на полуострове.

Северная разграничительная линия (Northern limit line) считается Сеулом фактической морской границей между двумя странами, однако в Пхеньяне считают, что линия раздела проходит южнее и данную границу не признают, в результате чего в акватории Жёлтого моря периодически возникают конфликты.