Москва, 28 мая, 2016, 05:43 — ИА Регнум. Глава комитета Госдумы по международным делам Алексей Пушков считает, что российский продовольственный рынок потерян для фермеров Италии и Франции до конца 2017 года в связи с решением лидеров стран «семёрки» продлить санкции в отношении России.

lepoint.fr Париж

«Итальянские и французские фермеры могут поблагодарить лидеров G7 и господина Туска за потерянный до конца 2017 продовольственный рынок России. Many thanks!», — написал депутат в своём микроблоге в Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, лидеры стран G7 в декларации, принятой по итогам саммита в Японии, отметили важность диалога с Россией, но в тоже время выступили за продление политики санкций до «полной реализацией Россией Минских соглашений».