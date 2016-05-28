Москва, 28 мая, 2016, 05:29 — ИА Регнум. Участок Сокольнической линии Московского метрополитена между станциями «Комсомольская» и «Парк культуры» будет закрыт в воскресенье, 29 мая, в связи с проведением работ по капитальному ремонту пути. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе столичной подземки.

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В течение всего дня для пассажиров будут закрыты станции «Красные ворота», «Чистые пруды», «Лубянка», «Охотный ряд», «Библиотека имени Ленина» и «Кропоткинская».

Станции «Парк культуры» и «Комсомольская» будут работать как временные конечные с пересадками на Кольцевую линию. Движение поездов по Сокольнической линии будет осуществляться только на участках «Бульвар Рокоссовского» — «Комсомольская» и «Саларьево» — «Парк культуры».

Работа закрытых станций возобновится с открытием метрополитена утром в понедельник, 30 мая.