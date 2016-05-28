Ичан, Китай, 28 мая, 2016, 05:21 — ИА Регнум. В ДТП со школьным автобусом в Китае погибли двое учащихся, ещё десять человек получили ранения, передаёт агентство «Синьхуа».

news.cn Школьный автобус

Авария произошла вблизи города Ичан провинции Хубэй в центральной части страны.

Сообщается, что всего в автобусе находилось 12 человек. Все пострадавшие были доставлены в больницу.

Обстоятельства и причины ДТП в настоящее время выясняются.